हरिद्वार: घर लौटते समय जंगली जानवर से टकराकर ट्रैक्टर मैकेनिक की मौत, इलाके में फैली सनसनी

मनुबांस में ट्रैक्टर की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय मैकेनिक मुनेश की गुरुवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान बंद कर घर लौटते समय दौलतपुर से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर उनकी बाइक किसी अज्ञात जंगली जानवर से टकरा गई। हादसे में मुनेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

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