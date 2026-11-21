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सीएम योगी की मां के अंतिम संस्कार से पहले बाबा रामदेव ने की पत्रकारों से वार्ता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के अंतिम संस्कार से पहले हरिद्वार के श्मशान घाट पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। सावित्री देवी के अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार में परिजन और अन्य लोग मौजूद रहे।
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