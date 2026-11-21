अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित माता भगवती देवी शर्मा जी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। उनके पहुंचने पर समारोह में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया।

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