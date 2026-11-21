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हरिद्वार के चंडी घाट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए देशभर से कई हस्तियां पहुंच रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और सभी 13 अखाड़ों के आचार्य श्रीमहंत भी यहां मौजूद हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव अपनी संतों की टीम के साथ पहुंचकर फिल्म 'भगवद्गीता' के अध्यायों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफिले के साथ श्मशान घाट पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों राज्यों का प्रशासन और पुलिस बल घाट व आसपास के क्षेत्रों में मुस्तैद है।

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