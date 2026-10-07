VIDEO: मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के द्विवार्षिक अधिवेशन की तैयारियां पूरी

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चंपावत। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के नौ अक्तूबर को होने वाले द्विवार्षिक अधिवेशन की तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। मंगलवार को विकास भवन सभागार में अधिवेशन की तैयारियों के लिए संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता और महामंत्री जीवन चंद्र ओली के संचालन में बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया।

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