{"_id":"6ac5f07ac641bb03a40c37f4","slug":"video-panic-in-naikyana-due-to-leopard-sightings-forest-department-raises-awareness-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नैक्याना में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत, वन विभाग ने किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत। जिले के ग्राम पंचायत दियूरी के नैक्याना में तेंदुए की चहलकदमी के बाद वन विभाग की टीम ने लोगों को मौके पर जाकर जागरूक किया। लोगों से रात के समय बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की गई। इस दौरान लोगों से तेंदुआ दिखाई देने पर वन विभाग को सूचित करने की अपील की गई।

... और पढ़ें