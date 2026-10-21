{"_id":"6ad8f8eedc52f6a30a0632bd","slug":"video-children-made-an-effigy-of-ravana-in-champawat-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंपावत में बच्चों ने बनाया रावण का पुतला, वैदिक रीति से किया दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: चंपावत में बच्चों ने बनाया रावण का पुतला, वैदिक रीति से किया दहन
चंपावत में विजयादशमी पर छतार वार्ड स्थित शहीद स्वर्गीय शिरोमणि चिलकोटी चिल्ड्रन पार्क में बच्चों ने रावण का पुतला बनाकर दहन किया। बच्चों ने कई दिनों की मेहनत से पुतला तैयार किया। दशहरे की शाम वैदिक रीति-रिवाजों और जयकारों के बीच रावण दहन किया गया। बड़ों के मार्गदर्शन में पूरी जिम्मेदारी बच्चों ने संभाली। रावण दहन के बाद बच्चों ने एक-दूसरे को गले लगाकर विजयादशमी की बधाई दी और बड़ों का आशीर्वाद लिया। बच्चों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।