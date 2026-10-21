{"_id":"6ad8f8eedc52f6a30a0632bd","slug":"video-children-made-an-effigy-of-ravana-in-champawat-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंपावत में बच्चों ने बनाया रावण का पुतला, वैदिक रीति से किया दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत में विजयादशमी पर छतार वार्ड स्थित शहीद स्वर्गीय शिरोमणि चिलकोटी चिल्ड्रन पार्क में बच्चों ने रावण का पुतला बनाकर दहन किया। बच्चों ने कई दिनों की मेहनत से पुतला तैयार किया। दशहरे की शाम वैदिक रीति-रिवाजों और जयकारों के बीच रावण दहन किया गया। बड़ों के मार्गदर्शन में पूरी जिम्मेदारी बच्चों ने संभाली। रावण दहन के बाद बच्चों ने एक-दूसरे को गले लगाकर विजयादशमी की बधाई दी और बड़ों का आशीर्वाद लिया। बच्चों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए।

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