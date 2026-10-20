सिमली में बेस अस्पताल की मांग को लेकर संघर्ष समिति की पदयात्रा देहरादून पहुंची, मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम

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सिमली में बेस अस्पताल की मांग को लेकर संघर्ष समिति की पदयात्रा देहरादून पहुंच गई है। पदयात्रा मंगलवार सुबह 10 बजे हर्रावाला से शुरू हुई और जोगीवाला पहुंची। अस्पताल की मांग को लेकर समिति के सदस्य पदयात्रा कर देहरादून पहुंचे हैं। समिति की ओर से मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। सिमली में बेस अस्पताल की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। पदयात्रा के जरिए संघर्ष समिति इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

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