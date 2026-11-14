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बेस अस्पताल की मांग को लेकर विधायक आवास के बाहर धरने पर बैठे लोग

अमन मैथानी

Updated Sun, 15 Nov 2026 12:16 AM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 12:16 AM IST







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बेस अस्पताल की मांग को लेकर लोगों ने विधायक के आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया है। वहीं, इस मुद्दे पर एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहा है। अस्पताल की मांग को लेकर क्षेत्र के लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ... और पढ़ें

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