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Chamoli News: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में देवाल की प्रिया व भारती ने जीता मेडल

Sat, 14 Nov 2026 07:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 14 Nov 2026 07:15 PM IST
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Priya and Bharti from Dewal won medals at the state-level competition.
देवाल। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवाल की प्रिया व भारती ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अलग-अलग टीम इवेंट्स मेडल जीते हैं। भारती ने रिले रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वही प्रिया ने क्रॉस कंट्री में गोल्ड जीत कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। व्यायाम शिक्षक जयवीर सिंह खत्री ने कहा कि शनिवार को विद्यालय में हुए समारोह में प्रभारी प्रधानाचार्य प्रताप सिंह रावत, वरिष्ठ प्रवक्ता उमेश थपलियाल, कलम सिंह बिष्ट, भुवन पंत ने छात्राओं को स्मृति चिह्न देकर पुरस्कृत किया गया।
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