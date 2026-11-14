Chamoli News: माता लक्ष्मी की सखी बन स्त्री वेश धारण करते हैं बदरीनाथ के मुख्य पुजारी

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छह माह तक भगवान बदरीविशाल के सानिध्य में विराजतीं हैं माता लक्ष्मीबदरीनाथ। बदरीनाथ मंदिर में कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान निभाई जाने वाली परंपराएं अपने आप में अनूठी हैं। इनमें मुख्य पुजारी (रावल) का स्त्री वेश धारण करना भी शामिल है। रावल माता लक्ष्मी की सखी का रूप धारण कर लक्ष्मी मंदिर से उनकी मूर्ति को बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करते हैं। इसके बाद शीतकाल के छह माह तक माता लक्ष्मी भगवान बदरीविशाल के सानिध्य में रहती हैं।बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले पांच दिनों तक पंच पूजाएं आयोजित होती हैं। इन्हीं पूजाओं के अंतिम दिन मंदिर के कपाट बंद होने से ठीक पहले बदरीनाथ के मुख्य पुजारी स्त्री वेश धारण करेंगे। बदरीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल बताते हैं कि मुख्य पुजारी के स्त्री वेश धारण करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि कोई पर पुरुष माता लक्ष्मी को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसके लिए मुख्य पुजारी लक्ष्मी माता की सखी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के विग्रह को गर्भगृह में विराजमान करते हैं। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ मंदिर की परंपराएं अनेकता में एकता का संदेश देती हैं।बदरीनाथ मंदिर में निभाई जाती है जेठ-बहू की परंपराबदरीनाथ। बदरीनाथ धाम में धार्मिक मान्यताओं के साथ ही लोक परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मंदिर में जेठ-बहू के रिश्ते की मर्यादा से जुड़ी एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। बदरीनाथ के वेदपाठी डॉ. रविंद्र भट्ट बताते हैं कि मान्यता है कि भगवान बदरीनाथ के बाल सखा उद्धव उम्र में उनसे बड़े हैं और उन्हें भगवान का बड़ा भाई माना जाता है। इसी नाते माता लक्ष्मी और उद्धव के बीच जेठ-बहू का संबंध माना गया है।हिंदू लोक मान्यता के अनुसार बहू अपने जेठ के सामने नहीं आती। इसी मर्यादा के चलते ग्रीष्मकाल में माता लक्ष्मी अपने मंदिर में विराजती हैं और उद्धव बदरीश पंचायत (बदरीनाथ मंदिर गर्भगृह) में रहते हैं। कपाट बंद होने से पहले उद्धव की उत्सव मूर्ति को मंदिर से बाहर लाने के बाद ही माता लक्ष्मी के विग्रह को बदरीनाथ मंदिर में विराजमान किया जाता है जबकि उद्धव की मूर्ति को पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान बदरी मंदिर ले जाया जाता है। इस तरह शीतकाल के छह माह तक माता लक्ष्मी भगवान के साथ रहती हैं।