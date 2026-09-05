किमोली मेले में लोक कलाकारों और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

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कर्णप्रयाग ब्लॉक के किमोली में आयोजित श्रीलक्ष्मी नारायण धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं विकास मेले के दूसरे दिन श्रद्धालुओं और दर्शकों में खासा उत्साह रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख दीपिका मैखुरी ने किया। धनशारी गांव से भगवान श्रीलक्ष्मी नारायण की डोली मंदिर परिसर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। लोक कलाकार किशन दानू के भजनों और किमोली व डिडोली के महिला मंगल दलों की मांगल-जागर व भजन प्रस्तुतियों ने माहौल भक्तिमय कर दिया। वहीं, स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।

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