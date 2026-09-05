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मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल, धान-झंगोरा की फसल बर्बादी के कगार पर

Sat, 05 Sep 2026 07:34 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:34 PM IST
Chamoli:Torrential rains disrupt normal life; paddy and jhangora crops on the verge of ruin
क्षेत्र में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और गांवों में पानी व कीचड़ जमा हो गया है। खेतों में पककर कटाई के लिए तैयार धान, झंगोरा और कौणी की फसल को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। फसलें जमीन पर गिरने और सड़ने की आशंका से काश्तकारों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को मवेशियों के लिए चारा और पानी जुटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों का कहना है कि खेती उनके परिवारों की आजीविका और सालभर के खाद्यान्न का मुख्य आधार है। बारिश जल्द नहीं थमी तो तैयार फसल को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे ग्रामीणों के सामने आर्थिक और खाद्यान्न संकट खड़ा होने की आशंका है।
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