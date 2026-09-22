{"_id":"6ab25df79b980a1a180e6e33","slug":"video-congress-workers-stage-protest-against-the-poor-condition-of-tharali-chamoli-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"थराली की बदहाल स्थिति पर कांग्रेसियों का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आपदा के एक साल बाद भी पुनर्निर्माण कार्य शुरू न होने और बदहाल स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था के विरोध में कांग्रेसियों ने मंगलवार को तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। पूर्व विधायक डॉ. जीतराम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि आपदा के बाद सड़कों से मलबा नहीं हटाया गया और लोग जोखिम के बीच आवाजाही कर रहे हैं। उन्होंने स्कूलों में स्थायी शिक्षकों और अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी उठाया। डॉ. जीतराम ने कहा कि एक माह में समस्याओं के समाधान के सकारात्मक परिणाम नहीं दिखे तो जन आंदोलन किया जाएगा।

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