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Chamoli News: बारिश में भी रद्द नहीं होंगी प्रतियोगिता, तैयार हुआ इंडोर भवन

Tue, 22 Sep 2026 05:47 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 22 Sep 2026 05:47 PM IST
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Competitions will not be cancelled even in the rain; indoor facility ready.
फोटो-
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गोपेश्वर। गोपेश्वर खेल मैदान में अब बारिश के कारण बैडमिंटन प्रतियोगिताएं रद्द नहीं करनी पड़ेंगी। शासन की ओर से खेल मैदान में बैडमिंटन भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था आरडब्ल्यूडी ने भवन और बैडमिंटन हॉल से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। जल्द ही भवन को खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

जिला खेल अधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि बैडमिंटन भवन का निर्माण दो करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से किया गया है। इंडोर हॉल बनने से खिलाड़ियों को मौसम की बाधा के बिना अभ्यास और प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने की सुविधा मिलेगी। भवन में राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर भवन को खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। संवाद
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