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Chamoli:The 'Adhikar Yatra' (Rights Procession) commenced from Boragad in Dewal and the Latu Temple in Wan, following the seeking of blessings from the deity Latu Devta
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देवाल के बोरागाड़ व लाटू मंदिर वाण से अधिकार यात्रा प्रारंभ, लाटू देवता से लिया आर्शीवाद
महिला बेस अस्पताल सिमली को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा व मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर बेस अस्पताल संघर्ष समिति ने ब्लॉक के लाटू देवता मंदिर वाण व बोरागाड़ से अधिकार यात्रा निकाली। अधिकार यात्रा में शामिल संघर्ष समिति का बोरागाड़ में महिलाओं व स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत कर अपना समर्थन दिया।
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