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बदरीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, ठंड बढ़ने से बदला मौसम का मिजाज

विशाल कुमार

Updated Thu, 29 Oct 2026 01:52 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 01:52 PM IST

बदरीनाथ धाम में मौसम खराब होने के चलते आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड बढ़ गई है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। पहाड़ियों पर बर्फबारी से क्षेत्र में सर्दी का असर तेज हो गया है। ... और पढ़ें

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