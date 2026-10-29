चमोली: दो दिन से लापता पुलिसकर्मी का खाई में मिला शव, रेस्क्यू अभियान चलाया गया, नैनीसैण सड़क पर हुआ बरामद

चमोली जिले में दो दिन से लापता पुलिसकर्मी का शव खाई में मिला है। शव कर्णप्रयाग से आगे नैनीसैण सड़क पर खाई में बरामद किया गया। पुलिसकर्मी कर्णप्रयाग ब्लॉक के बनसोली (कपीरी) गांव के रहने वाले थे।

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जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी पिछले दो दिनों से लापता थे। उनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान नैनीसैण सड़क पर खाई में उनका शव मिलने की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। शव को खाई से निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।