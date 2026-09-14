{"_id":"6aa7c6f6943f67338b0bd554","slug":"video-chamolifour-nsui-student-leaders-climbed-onto-the-roof-of-vigyan-bhawan-to-protest-against-discrepancies-in-the-marksheet-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंक तालिका में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एनएसयूआई के चार छात्र नेता विज्ञान भवन की छत पर चढ़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की अंक तालिकाओं में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एनएसयूआई से जुड़े चार छात्र नेता विज्ञान भवन की छत पर चढ़ गए। छात्र नेताओं का आरोप है कि अंक तालिकाओं में सुधार की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद अब तक अंक तालिकाओं में सुधार नहीं किया गया है। मामले को लेकर छात्र नेताओं ने विरोध जताते हुए भवन की छत पर चढ़कर अपनी मांग उठाई।

... और पढ़ें