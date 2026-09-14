{"_id":"6aa7c6af188b11801401eb6d","slug":"video-chamolireligious-rituals-held-at-badrinath-dham-on-varaha-jayanti-rawal-performed-the-worship-of-varaha-shila-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदरीनाथ धाम में वराह जयंती पर धार्मिक अनुष्ठान, रावल ने किया वराह शिला का पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वराह जयंती के पावन अवसर पर श्री बदरीनाथ धाम में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ने विधि-विधानपूर्वक वराह शिला का पूजन-अर्चन किया। पूजन के दौरान भगवान श्री वराह जी से विश्व कल्याण और सुख-समृद्धि की कामना की गई। साथ ही श्रद्धालुओं के मंगल और कुशलता के लिए भी प्रार्थना की गई।

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