उत्तराखंड राजनीति: कांग्रेस प्रदेशभर में शुरू करेगी काम मांगो अभियान, चमोली जिले से होगी पहले चरण की शुरुआत

कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से प्रदेशभर में काम मांगो अभियान शुरू किया जाएगा। चमोली जिले के जोशीमठ से इस अभियान की शुरूआत की जाएगी। आगामी दो माह तक हर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे।

रविवार को कांग्रेस भवन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्स्वाण की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी दीपक राठौर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं के पलायन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के मुद्दे पर चर्चा की गई।

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बैठक के बाद प्रेसवार्ता में उत्तराखंड प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि उत्तराखंड के गांवों को मजबूत किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, मनरेगा, लघु व कुटीर उद्योग, कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और स्वरोजगार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

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इसके लिए सरकार को ठोस और दीर्घकालिक रोजगार नीति बनानी चाहिए। सरकारी विभागों के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी बनाने और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार को तत्काल कदम उठाने के लिए विवश किया जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्स्वाण ने कहा कि सरकार की ओर से रोजगार व स्वरोजगार के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। काम मांगो अभियान का उद्देश्य सरकार से रोजगार की भीख मांगना नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए उनके अधिकार का काम और सम्मानजनक रोजगार मांगना है। अभियान की शुरूआत चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक से की जाएगी।

पहले चरण में चमोली, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी, गढ़वाल मंडल प्रभारी गंभीर सिंह जयाड़ा, देहरादून प्रभारी धीरज देसाई, हीरा पाल सिंह, हरिद्वार प्रभारी विमल भारती, रूडकी प्रभारी गौरव शर्मा, नैनीताल प्रभारी सौरभ, हल्द्वानी महानगर विजय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।