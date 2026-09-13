Chamoli News: बुग्यालों में नाइट स्टे पर लगाई रोक, 19 परमिट निरस्त

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संवाद न्यूज एजेंसीदेवाल। वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त के निर्देश के बाद बुग्यालों में पर्यटकों के नाइट स्टे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस आदेश के बाद 19 पर्यटकों के परमिट निरस्त कर दिए गए हैं। अब केवल धार्मिक यात्राओं के लिए ही रात रुकने की अनुमति होगी।वन संरक्षक आकाश कुमार वर्मा ने बदरीनाथ वन प्रभाग की डीएफओ प्रणाली रमेश उमरे को निर्देश दिए। उन्होंने वेदनी बुग्याल में पर्यटकों के नाइट स्टे और टेंट लगाने के लिए जारी परमिट तत्काल निरस्त करने को कहा। यह कार्रवाई वेदनी बुग्याल में पर्यटकों के टेंट लगने की उच्च स्तरीय शिकायत के बाद हुई। उन्होंने रेंज अधिकारी को भी इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा।इंसेट2018 में भी लगी थी रोकनैनीताल उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 को बुग्यालों में नाइट स्टे पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि तत्कालीन डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां नाइट स्टे पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद वेदनी बुग्याल, बगुवावासा और पातर नचौड़िया में पर्यटक रुक रहे थे। डीएफओ प्रणाली रमेश उमरे ने बताया कि वन संरक्षक आकाश कुमार वर्मा के निर्देश पर बुग्यालों में नाइट स्टे पर रोक लगा दी गई है।