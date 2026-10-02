Chamoli News: रामपुर तिराह कांड के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

गोपेश्वर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराह में हुए कांड की बरसी पर शुक्रवार को शहीद स्थल पर आंदोलन के दौरान बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामपुर तिराह के बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उस दौर को याद किया गया।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के लिए चले आंदोलन और आंदोलनकारियों के संघर्षों को याद किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि रामपुर तिराह सहित पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरह से बर्बरता की गई वह आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उस दौर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने राज्य के लिए बलिदान दिया वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। सभी ने बलिदानियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में दो मिनट का मौन रखकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सजवाण, राज्य आंदोलनकारी कमल किशोर डिमरी, सुबोध बिष्ट, योगेंद्र बिष्ट, मनीष नेगी, राज्य आंदोलनकारी चंद्रकला बिष्ट आदि मौजूद रहे। संवाद