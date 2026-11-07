गैरसैंण मेले में यूकेडी नेता आशीष नेगी ने उठाई स्थायी राजधानी की मांग, पहाड़ की महिलाओं की आजीविका का मुद्दा भी उठाया

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कृषि, उद्यान एवं पर्यटन विकास मेले में यूकेडी के प्रदेश युवा अध्यक्ष और कर्णप्रयाग विधानसभा के घोषित प्रत्याशी आशीष नेगी ने मेलार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ की नारी के भाग में असोज का काम और जेठ का घाम है। पर्वतीय क्षेत्रों में 1782 जड़ी-बूटियों का पंजीकरण है। मंडी की व्यवस्था होने से महिलाओं की आजीविका में प्रगति होगी। इस दौरान उन्होंने मंच से स्थायी राजधानी गैरसैंण और 'जै पहाड़, जै पहाड़ी' के जोरदार नारे के साथ प्रेरक गीत भी गाया। मेलार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान किया।

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