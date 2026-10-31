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चमोली पहाड़ के छोटे से बाजार में दिखता फ्लाईओवर का अनोखा नजारा, नैनीसैंण की खूबसूरती में लगा रहा चार चांद
उत्तराखंड के पहाड़ों में फ्लाईओवर कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड के दूरस्थ गांव नैनीसैंण में एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। यहां सड़क के ऊपर बना छोटा सा पैदल पुल (फ्लाईओवर) बाजार की रौनक बढ़ा रहा है। लंबाई और चौड़ाई भले ही कम हो, लेकिन यह पुल इस छोटे से बाजार को अलग पहचान देता है। छांतेश्वर महादेव और नागिनी देवी मंदिर के साथ यहां से दिखाई देने वाला हिमालय का खूबसूरत दृश्य नैनीसैंण की प्राकृतिक सुंदरता को और खास बना देता है।
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