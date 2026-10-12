{"_id":"6acc716dad81cece140bdcf1","slug":"weather-to-change-in-up-sunshine-expected-for-three-days-rain-likely-again-from-october-15-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी में बदलेगा मौसम, तीन दिन खिलेगी धूप! 15 अक्टूबर से फिर बारिश के आसार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी में बदलेगा मौसम, तीन दिन खिलेगी धूप! 15 अक्टूबर से फिर बारिश के आसार

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:04 AM IST

यूपी में बदलेगा मौसम, तीन दिन खिलेगी धूप! 15 अक्टूबर से फिर बारिश के आसार

विज्ञापन