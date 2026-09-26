{"_id":"6ab7650bcdf56d97c70e8de5","slug":"video-two-killed-after-being-run-over-by-a-truck-in-varanasi-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने दो लोगों को रौंदा, मौत से मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी जिले के लोहता क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनके शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक चांदपुर से अकेलवां के तरफ रांग साइड जा रहा था। पैदल जा रहे दोनों व्यक्तियों को रौंदते हुए ट्रक चालक भाग गया। मृतकों की पहचान छेदी (60 वर्ष) और राशिद जमाल (16 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से गहन पूछताछ की। जिसके बाद मृतकों की पहचान हो सकी।

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