रामनगर की रामलीला: रावण के अत्याचार से डोली धरती, क्षीरसागर से गूंजा प्रभु अवतार का आश्वासन; शाही सलामी

1 of 13 परंपरानुसार चारों भाइयों को कंधे पर लेकर जाते पुरोहित। - फोटो : उज्जवल गुप्ता (अमर उजाला)







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अनंत चतुर्दशी पर विश्वविख्यात रामलीला का शुभारंभ रावण जन्म और आकाशवाणी प्रसंग के साथ हुआ। शुक्रवार को रिमझिम फुहारों के बीच लीला प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे छाता-रेनकोट लेकर डटे रहे। रंगकर्म की चकाचौंध से परे विशुद्ध अध्यात्म और परंपरा में रचे-बसे इस अनूठे मुक्ताकाशीय मंचन की शुरुआत होते ही समूचा रामनगर जय सियाराम... के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा।

2 of 13 रावण के जन्म का प्रसंग। - फोटो : संवाद

कंधे पर झोला, हाथ में रामचरितमानस की पोथी और छड़ी लिए साल भर बाद जुटे नेमियों ने एक-दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। लीला शुरू होने से पहले ही भरत-मिलाप जैसा भावुक दृश्य नजर आया।

3 of 13 कीर्तन करने से पहले बांधी गई पगड़ी। - फोटो : अमर उजाला

परंपरा के अनुसार, लीला की शुरुआत काशीराज परिवार के प्रतिनिधि डॉ. अनंत नारायण सिंह के आगमन के साथ हुई। पारंपरिक शाही सवारी (हाथी की सवारी) से पहुंचे डॉ. अनंत नारायण सिंह को पीएसी के जवानों ने विधिवत सलामी दी। इसके बाद व्यास हृदय नारायण पांडेय के चुप रहो, सावधान... के गंभीर कॉशन के साथ समूचे परिसर में सन्नाटा पसर गया और बारादरी से ढोलक-मंजीरे की थाप पर मानस की चौपाइयों का गान शुरू हुआ।

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4 of 13 हवन-पूजन के दाैरान लीला का मंचन। - फोटो : अमर उजाला

लीला के प्रसंग में ब्रह्मा से अभय दान पाने के अहंकार में रावण ने विश्वकर्मा द्वारा बनाए स्वर्ण महल पर आक्रमण किया और ब्राह्मणों के यज्ञ और हवन में विघ्न डाला। अति तो तब हुई जब रावण ने राज्य में वेद पुराण और श्राद्ध-हवन आदि पर रोक लगा दी।

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5 of 13 पेट्रोमैक्स की रोशनी में होती है पूरी लीला। - फोटो : अमर उजाला