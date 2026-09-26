वाराणसी: ऑटो और ई-रिक्शा के लिए पांच जगहों पर बनेंगे पिक एंड ड्रॉप पॉइंट, प्राइवेट पार्किंग के रेट घटाए

स्मार्ट सिटी स्थित सभागार में शुक्रवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पार्किंग प्रबंध समिति की बैठक की। इसमें शहर की पार्किंग और ऑटो ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने, यातायात को सुगम बनाने और आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नगर आयुक्त ने ऑटो और ईरिक्शा के लिए पांच स्थानों पर पिक एंड ड्रॉप पाॅइंट बनाने का निर्देश दिया।

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वहीं, शहर में चल रही निजी पार्किंग के रेट घटाए हैं। बैठक में निजी पार्किंग के शुल्क को कम किया गया। अपनी निजी भूमि पर पार्किंग संचालित करने वाले संचालकों से नगर निगम की ओर से लिए जाने वाले शुल्क को कुल मासिक आय के 17 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया।वहीं, दूसरे की निजी भूमि पर संचालित पार्किंग के शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत किया गया। शहर में ऑटो एवं ई-रिक्शा के लिए पिक एंड ड्रॉप स्थल चिह्नित किए गए हैं। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि इन स्थलों पर वाहन केवल यात्रियों को उतारने या बैठाने के लिए रुकेंगे और इसके बाद तत्काल रवाना होंगे।प्राथमिकता के आधार पर इंग्लिशिया लाइन, पांडेयपुर-आजमगढ़ रोड, चौकाघाट पुल के पास, आशापुर-सारनाथ रोड, मैदागिन कोतवाली के सामने, पड़ाव, लंका, बसंत कॉलेज के बगल राजघाट, कलेक्ट्री फार्म तथा दुर्गाकुंड ऑटो स्टैंड सहित अन्य स्थलों को चिह्नित किया गया है।प्रथम चरण में इनमें से पांच स्थानों पर पिक एंड ड्रॉप स्थल बनाए जाएंगे। संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) से समन्वय कर आवश्यक चिन्हांकन, थर्मो प्लास्ट पेंट एवं संकेतक बोर्ड लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) अंशुमान मिश्रा, अपर नगर आयुक्त अमित कुमार, सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, अधिशासी अभियंता एमके सिंह, परिवहन विभाग के पीटीओ अमित वर्मा सहित ऑटो/ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।