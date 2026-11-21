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सारनाथ। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग को लेकर शनिवार को धमेख स्तूप के सामने बौद्ध भिक्षुओं ने धम्म चक्क पवत्तन सूत्र का पाठ किया। सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व रिलिजियस एडवाइजर महाकरुणा बुद्धिस्ट सोसायटी सिंगापुर के भिक्षु डॉ. गुणरतन महाथेरो ने किया। मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि वर्तमान में पूरी दुनिया अशांति और युद्ध के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध के उपदेश और भी प्रासंगिक हो गए हैं।

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