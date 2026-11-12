शंकुलधारा पोखरे पर गंदगी, कैसे होगी छठ पूजा; VIDEO

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छठ महापर्व को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। इस बीच, शंकुलधारा पोखरा की दुर्दशा काफी चिंताजनक है। उखड़ी स्ट्रीट लाईट, मलबा और गंदगी के कारण आसपास के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि छठ से पहले यह गंदगी साफ नहीं हुई तो हम पूजा-पाठ कहां करेंगे।

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