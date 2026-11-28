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काशी-तमिल संगमम का शुभारंभ नमो घाट पर करने के बाद सीएम योगी ने अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा के पावन तट पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में तमिलनाडु से आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। काशी तमिल संगमम भारतीय संस्कृति की परंपरा का आज एक उत्सव बन गया है। जहां भाषाएं अलग-अलग हैं, लेकिन हम सबके भाव एक हैं। परंपराएं विविध हैं, पर संस्कृति एक है। यही है प्रधानमंत्री मोदी का एक भारत, श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य। 12 दिसंबर 2026 तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिल की कालजयी ज्ञान परंपरा और उसके जीवन मूल्यों से जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा।

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