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आजम खां के बहाने मुस्लिम वोट? ओवैसी की दस्तक ने बढ़ाई सियासी चर्चा

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Thu, 22 Oct 2026 12:03 PM IST







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रामपुर के टांडा में रविवार को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की थी। इसके बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले 22 अक्तूबर को होने वाली इस मुलाकात को महज औपचारिकता के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। ... और पढ़ें

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