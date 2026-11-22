{"_id":"6b02d30f6cc1dad5030cffb6","slug":"video-video-matathana-kathara-para-ravavara-ka-vashashha-shavara-ka-aayajana-matathatao-na-belo-ka-btaii-samasayae-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मतदान केंद्रों पर रविवार को विशेष शिविर का आयोजन, मतदाताओं ने बीएलओ को बताई समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर जिले के मतदान केंद्रों पर रविवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिनमें मतदाताओं ने पहुंचकर बीएलओ को अपनी समस्याएं बताई। वहीं शहर में कई मतदान बूथों पर सुबह से दोपकर तक सन्नटा पसरा रहा तो कही पुरे दिन में तीन से चार पांच लोगो ने संसोधन व अपना नया वोट बनवाया है। इसी तरह से सिविल लाइंस स्थित मिशन स्कूल बूथ पर अपना संशोधन करने के लिए पहुंचे हिमांशु त्रिवेदी ने बताया कि उनके परिवार का गांव में वोट था लेकिन अब वह लोग शहर में रहते हैं, इसलिए अपना शहर में वोट करवाने के लिए नया फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दिया है।

... और पढ़ें