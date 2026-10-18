श्रद्धा दुबे की तलाश में तीन दिन से सोनौली सीमा पर डेरा डाले एसओजी

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लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में फरार श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम पिछले तीन दिनों से भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। शुक्रवार को टीम ने भगवानपुर और ठूठीबारी कस्बों में पड़ताल की, जबकि शनिवार को सोनौली और खनुआ बॉर्डर के आसपास जांच किए जाने की चर्चा है।

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