मूर्ति विसर्जन की तैयारी तेज, दोई नदी से निकाली जलकुंभी

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दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शोहरतगढ़ कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए दोई नदी घाट पर साफ-सफाई कराई जा रही है। शनिवार को नगर पंचायत के सफाईकर्मियों ने नदी से जलकुंभी निकालकर विसर्जन स्थल की सफाई की।

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