शाहजहांपुर: मंदिर परिसर में दो सेवादारों की हत्या कर शव जलाए, इलाके में फैली सनसनी

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शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के सूथा गांव में बृहस्पतिवार सुबह प्राचीन मंदिर परिसर में दो सेवादारों के जले शव मिले। पुलिस ने हत्या के बाद शव जलाने की आशंका जताई है। मृतकों की पहचान गोपाल दास और बिहारी दास के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के अनुसार, देवस्थान की जमीन पर कब्जे की नीयत से वारदात हुई। गांव के सुमित सिंह पर शक है, जो सेवादारों पर मंदिर छोड़ने का दबाव बना रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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