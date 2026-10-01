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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Alhaganj Roadways Bus Stand reduced to a mere showpiece; buses bypassing it via the highway.

Shahjahanpur News: दिखावटी बना अल्हागंज का रोडवेज बस स्टैंड, हाईवे से निकल रहीं बसें

Thu, 01 Oct 2026 01:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 01:02 AM IST
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Alhaganj Roadways Bus Stand reduced to a mere showpiece; buses bypassing it via the highway.
बस स्टेशन परिसर के बाहर हाइवे किनारे खड़े डग्गामार वाहन। संवाद 
अल्हागंज। बरेली-फर्रुखाबाद हाईवे के किनारे बना रोडवेज का बस स्टैंड दिखावटी बन कर रह गया है। स्टैंड के गेट के सामने बना हाईवे का नाला काफी ऊंचा होने से बसों को परिसर में लाने में अवरोध का कारण का बना हुआ है। यही वजह है कि अधिकांश बसें स्टैंड में आने के बजाय हाईवे से सीधे निकल जाती हैं।
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हाईवे पर यहां से दोनों दिशाओं में जनपद समेत अन्य डिपो की करीब 200 बसों का आवागमन होता है। नियमानुसार यह बसें यात्री बिठाने के लिए रोडवेज बस अड्डे तक लाई जानी चाहिए। कुछ समय तक स्थानीय डिपो की बसों का संचालन स्टैंड से हुआ, लेकिन हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान स्टेशन के पश्चिमी गेट के आगे नाला काफी ऊंचा बना दिए जाने से बसों को अंदर लाने में चालकों को दिक्कत होने लगी। इस वजह से बसें स्टेशन के अंदर आनी बंद हो गईं। लोगों ने समस्या को लेकर शिकायत की तो परिवहन निगम ने समस्या के समाधान को जरूरी निर्माण कार्य कराने के बजाय स्टैंड के बाहर हाईवे के किनारे यात्री प्रतीक्षालय बना दिया। खास बात यह है कि हाईवे पर जहां टिनशेड का प्रतीक्षालय बनाया गया है, वहां भी बसें नहीं रुकती।
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स्टेशन को नजरंदाज कर रोडवेज सेवा का किया विस्तार
परिवहन निगम के अधिकारियों ने लखनऊ और दिल्ली के लिए सीधी रोडवेज सेवा का विस्तार कर दिया है, लेकिन बस अड्डे की हालत जस की तस बनी हुई है। दो वर्ष पहले परिसर में बसें लाने के लिए अंदर खड़े किए गए कबाड़ वाहन हटाए जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि लंबी दूरी की जो बसें यहां से रवाना होती हैं, उन्हें यात्रियों के हित में स्टेशन परिसर से रवाना किया जाना चाहिए। स्टेशन परिसर में बसें आने पर यात्री वहां पेयजल, शौचालय, आधुनिक विश्राम कक्ष आदि सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।
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अल्हागंज बस स्टेशन परिसर में आवश्यक कार्य कराने के लिए विभाग के तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम वहां जाकर सर्वे कर चुकी हैं। वहां स्टेशन के फर्श को ऊंचा करने के अलावा कई काम कराए जाने हैं। यह सभी काम अगले एक-दो माह में शुरू हो जाने की उम्मीद है। - अरुण कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, शाहजहांपुर डिपो
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