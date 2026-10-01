Shahjahanpur News: दिखावटी बना अल्हागंज का रोडवेज बस स्टैंड, हाईवे से निकल रहीं बसें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हाईवे पर यहां से दोनों दिशाओं में जनपद समेत अन्य डिपो की करीब 200 बसों का आवागमन होता है। नियमानुसार यह बसें यात्री बिठाने के लिए रोडवेज बस अड्डे तक लाई जानी चाहिए। कुछ समय तक स्थानीय डिपो की बसों का संचालन स्टैंड से हुआ, लेकिन हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान स्टेशन के पश्चिमी गेट के आगे नाला काफी ऊंचा बना दिए जाने से बसों को अंदर लाने में चालकों को दिक्कत होने लगी। इस वजह से बसें स्टेशन के अंदर आनी बंद हो गईं। लोगों ने समस्या को लेकर शिकायत की तो परिवहन निगम ने समस्या के समाधान को जरूरी निर्माण कार्य कराने के बजाय स्टैंड के बाहर हाईवे के किनारे यात्री प्रतीक्षालय बना दिया। खास बात यह है कि हाईवे पर जहां टिनशेड का प्रतीक्षालय बनाया गया है, वहां भी बसें नहीं रुकती।000स्टेशन को नजरंदाज कर रोडवेज सेवा का किया विस्तारपरिवहन निगम के अधिकारियों ने लखनऊ और दिल्ली के लिए सीधी रोडवेज सेवा का विस्तार कर दिया है, लेकिन बस अड्डे की हालत जस की तस बनी हुई है। दो वर्ष पहले परिसर में बसें लाने के लिए अंदर खड़े किए गए कबाड़ वाहन हटाए जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि लंबी दूरी की जो बसें यहां से रवाना होती हैं, उन्हें यात्रियों के हित में स्टेशन परिसर से रवाना किया जाना चाहिए। स्टेशन परिसर में बसें आने पर यात्री वहां पेयजल, शौचालय, आधुनिक विश्राम कक्ष आदि सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।000अल्हागंज बस स्टेशन परिसर में आवश्यक कार्य कराने के लिए विभाग के तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम वहां जाकर सर्वे कर चुकी हैं। वहां स्टेशन के फर्श को ऊंचा करने के अलावा कई काम कराए जाने हैं। यह सभी काम अगले एक-दो माह में शुरू हो जाने की उम्मीद है। - अरुण कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, शाहजहांपुर डिपो