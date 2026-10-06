{"_id":"6ac4aaf629b47d7200014226","slug":"video-accused-in-chain-snatching-case-arrested-in-encounter-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: चेन लूट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में पुलिस ने एनसीसी तिराहे के पास हुई चेन लूट का 24 घंटे में खुलासा किया है। पांच अक्तूबर को हुई लूट में एक युवक और किशोर शामिल था। सीसी कैमरों से एक अपचारी किशोर की पहचान हुई, जिससे आधी चेन बरामद हुई। किशोर की सूचना पर उसके साथी प्रेमपाल को जंगल में घेरा गया। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है।

... और पढ़ें