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मासूम का शव पहुंचते ही मचा कोहराम, कार्रवाई की मांग को लेकर लगाया जाम

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:21 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:21 PM IST







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रोडवेज बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पांच साल के दिव्यांशु उर्फ झीनक के परिजनों ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद हंगामा कर दिया। गुस्साए परिजन बच्चे का शव लेकर रोडवेज बस स्टेशन के मुख्य गेट पर पहुंचे और मेंहदावल-खलीलाबाद मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। ... और पढ़ें

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