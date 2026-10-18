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मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी, नए नाम जुड़वाने के लिए भरे गए फॉर्म

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:35 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:35 PM IST







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चुनाव आयोग के निर्देश पर शनिवार को जिले में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया गया। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और अपात्र नामों को हटाने के लिए फार्म भरवाए गए। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने फार्म-6 भरा। ... और पढ़ें

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