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सेब की पेटियों के बीच छिपाकर ले जा रहे थे अवैध शराब, 220 पेटी बरामद
पुलिस टीम ने शनिवार को मगहर हाईवे पर चेकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी। बाईपास के पास अंजान शहीद बाबा की मजार के निकट एक डीसीएम ट्रक से 220 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब को सेब की 115 पेटियों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था।
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