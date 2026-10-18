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सेब की पेटियों के बीच छिपाकर ले जा रहे थे अवैध शराब, 220 पेटी बरामद

संदीप कुमार मिश्र

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:37 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:37 PM IST







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पुलिस टीम ने शनिवार को मगहर हाईवे पर चेकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी। बाईपास के पास अंजान शहीद बाबा की मजार के निकट एक डीसीएम ट्रक से 220 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब को सेब की 115 पेटियों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। ... और पढ़ें

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