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सहारनपुर: आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएमओ कार्यालय से कलक्ट्रेट तक निकाला जुलूस; मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:13 PM IST







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सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सीएमओ कार्यालय से जुलूस निकालकर कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि समस्याओं से लगातार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। ... और पढ़ें

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