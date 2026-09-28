{"_id":"6aba26e77a70cb8d1a0cc2fd","slug":"video-rayabral-ma-mana-maca-na-ragal-sa-thakhaii-sarakara-yajanae-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में मीना मंच ने रंगोली से दिखाईं सरकारी योजनाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में विकास भवन परिसर में सेवा अभियान के तहत एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी ब्लॉकों के मीना मंच ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने रंग-बिरंगी रंगोलियों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं को दर्शाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। रंगोलियों में योजनाओं के संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्रतियोगिता ने मीना मंच की सदस्यों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मंच प्रदान किया। यह आयोजन जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण था। परिसर में इस दौरान काफी उत्साह का माहौल देखा गया।डीएम हरनीत कौर ब्रोका ने प्रदर्शनी को देखा और बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की।

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