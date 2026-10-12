{"_id":"6acca2cdfcc75f99fa03502c","slug":"video-asha-workers-continue-their-protest-at-the-cmo-office-in-pilibhit-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: सीएमओ कार्यालय में आशा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन जारी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर असर पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने स्थायी नौकरी, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का रुख अपनाया है। वहीं, उनके विरोध-प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन पर भी असर पड़ने की आशंका है। आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगाहें बनी हुई हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान होने तक विरोध जारी रहेगा।

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