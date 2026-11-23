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वोटर लिस्ट में नाम संशोधन के लिए गोकुलदास कॉलेज पहुंचे लोग

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:52 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:52 PM IST







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गोकुलदास कॉलेज में मतदाता सूची में नाम संशोधन के लिए लोग बीएलओ के पास पहुंचे। यहां पांच लोगों के नाम में सुधार किया गया। लोगों ने मतदाता सूची में दर्ज नाम की त्रुटियां ठीक कराने के लिए आवेदन किया। ... और पढ़ें

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