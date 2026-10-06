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आईएमए हॉल में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, छात्राओं ने देशभक्ति गीतों से बांधा समां

Dimple Sirohi

Updated Tue, 06 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 12:28 PM IST







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मेरठ के आईएमए हॉल में भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति दी। आकर्षक पोशाक और मधुर आवाज में प्रस्तुत गीतों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। ... और पढ़ें

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