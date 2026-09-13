Meerut: कनोहर लाल महिला महाविद्यालय में परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग

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संघ लोक सेवा आयोग के कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन का आयोजन शहर के केंद्रों पर किया गया। कनोहर लाल महिला महाविद्यालय में भी परीक्षार्थियों की लाइन लगी रही। प्रवेश के वक्त परीक्षार्थियों से घड़ी, अंगूठी, चेन और जूते तक उतरवाकर चेक किया गया।

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