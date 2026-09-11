फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Ganesh Chaturthi festivities in full swing; buying of Ganesh idols in high gear.

मेरठ: गणेश चतुर्थी की रौनक, गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी जोरों पर

Fri, 11 Sep 2026 07:58 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:58 PM IST
Meerut: Ganesh Chaturthi festivities in full swing; buying of Ganesh idols in high gear.
थापर नगर में गणेश चतुर्थी की रौनक देखते ही बन रही है। दुकानों पर विभिन्न मनमोहक स्वरूपों में सजी गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी जोरों पर है। श्रद्धालु अपने प्यारे बप्पा को बड़े प्रेम से चुनकर घर ले जा रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज और भक्ति उत्साह का अद्भुत संगम पूरे बाजार में छाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

जम्मू: एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन शुरू, तीन दिन के धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी

NHM employees' protest begins
Jammu
11 Sep 2026

VIDEO: करंट से मजदूर की मौत पर फूटा गुस्सा, शव सड़क पर रखकर लगाया जाम; कार्रवाई की मांग

Worker Dies of Electric Shock While Painting, Family Blocks Road With Body Demanding Action Mainpuri UP
Mainpuri
11 Sep 2026

VIDEO: हॉकी में मथुरा का दबदबा, मंडलीय प्रतियोगिता में बना समग्र चैंपियन; सभी वर्गों में जीते खिताब

Mathura Dominates Divisional Hockey, Wins Overall Championship Across All Categories
Mathura
11 Sep 2026

VIDEO: विशेष पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए 15 से आवेदन

50 Lakh Award for Outstanding Gram Panchayats, Applications Open From September 15
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: गिरिराज महाराज की भक्ति में रंगे सांसद अक्षय यादव, पैदल की गोवर्धन परिक्रमा; दानघाटी में किया दुग्धाभिषेक

SP MP Akshay Yadav Performs Govardhan Parikrama
Mathura
11 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: उधार के रुपये मांगने पर दबंगों ने पीटा

Money Dispute Turns Violent: Men Enter Home and Beat Youth
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: परम गुरु श्रीरतन चंद्र महाराज की भव्य शोभायात्रा, जगह-जगह पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं ने किया स्वागत

Grand Procession Held in Honour of Param Guru Shri Ratan Chandra Maharaj
Agra
11 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: गोवर्धन में बड़ा हादसा...मरम्मत के दौरान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की छजली गिरी, दो मजदूर गंभीर

College Gate Canopy Collapses During Repair Work, Two Workers Seriously Injured
Mathura
11 Sep 2026

VIDEO: एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश के लिए 150 विद्यार्थियों की हुई काउंसिलिंग

150 Students Attend Counselling for MBBS-BDS Admissions at SN Medical College
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: एलएलएम प्रथम वर्ष की कटऑफ लिस्ट जारी, 14 को काउंसिलिंग

LLM First-Year Cut-Off List Released, Counselling for 66 Seats on September 14
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: निजी कॉलेजों में 1.15 लाख सीटें खाली, कॉलेज नहीं दे रहे रिकॉर्ड

1.15 Lakh Seats Vacant in Private Colleges, Institutions Withhold Admission Records
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बीमार, राम भरोसे इंतजाम

District Hospital Services in Crisis, Faulty X-Ray Machine Leaves Patients Struggling
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: अंगदान से बचेगी 9 की जान...करें महादान

Organ Donation Can Save Nine Lives, Experts Urge People to Take the Noble Step
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: आईएमए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव तय

IMA President, Secretary and Treasurer Set to Be Elected Unopposed
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: फूल, फसलों और घास के परागकणों से हो रही एलर्जी

Pollen from Flowers, Crops and Grass Triggers Allergies in 12% of Patients
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: जेएनएमसी अलीगढ़ ने विजेता बना, केडी मेडिकल कॉलेज रहा रनरअप

JNMC Aligarh Team Wins, KD Medical College Mathura Finishes Runner-Up
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: मंडल की पटरियों पर ट्रेनों का बढ़ा दबाव, 148% तक पहुंचा लाइन क्षमता का इस्तेमाल

Heavy Train Traffic Overloads Agra Rail Division, Track Utilization Reaches 148% Agra UP
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: अगस्त में 125 रैक से पहुंचा 2.97 लाख टन माल, कारोबारियों का ट्रकों से रेल की ओर बढ़ा रुझान

Businesses Shift From Trucks to Rail, 2.97 Lakh Tonnes of Goods Transported in August - Agra UP
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: रेल मदद पर सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई को लेकर हुई

Cleanliness Tops Rail Madad Complaints, 2,620 Grievances Received in August Agra UP
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने जमकर किया सफर, 10 दिन में बचाए 6.43 लाख

More Women Over 60 Opt for Bus Travel, 5,023 Save ₹6.43 Lakh in 10 Days Agra UP
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: रेलवे ट्रैक पर दो हादसे...अछनेरा में एयरफोर्स जवान की मौत, बरहन में ट्रेन की चपेट में आए दो मजदूर

wo Railway Track Tragedies in Agra: Air Force Jawan Found Dead, Two Workers Killed by Train Agra UP
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: उर्वरक की कमी से परेशान नहीं होंगे किसान

Farmers to Get Relief From Fertilizer Shortage, Stocks Secured Till October
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: पशुओं में लंपी का कहर, गोवंश बेहाल

Lumpy Skin Disease Spreads Among Cattle in Agra Dozens Affected
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: निरीक्षण के लिए सज गया लेडी लॉयल, चमकी सफाई व्यवस्था; नवजात से मिलने को तरसते रहे परिजन

Lady Loyal Hospital Spruced Up for Inspection, Families Struggle to See Newborns
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: थोड़ी बारिश में ही तालाब बन जाते हैं रास्ते, जलभराव से राहगीर और वाहन चालक परेशान

Rainwater Floods Roads in Bewar, Commuters Struggle Through Dirty Water
Mainpuri
11 Sep 2026

VIDEO: मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, पुलिस को देख चालक मौके से फरार

Tractor-Trolley Loaded With Soil Seized Amid Illegal Mining Suspicion
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: हिंदी पखवाड़े में सजी किताबों की दुनिया, विद्यार्थियों ने साहित्य से सामान्य ज्ञान तक की पुस्तकें देखीं

Three-Day Book Exhibition Organized During Hindi Fortnight Students Explore Diverse Books
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: मौसम बदलते ही बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, जिला अस्पताल में सर्दी-खांसी और बुखार के मरीजों की भीड़

Seasonal Changes Trigger Surge in Illness, District Hospital Sees Rush of Cold, Cough and Fever Patients
Mainpuri
11 Sep 2026

VIDEO: ताजमहल आने वाले पर्यटकों को लपके बना रहे शिकार, 15 दिन में 50 गिरफ्तार

Tourist Scammers Target Taj Mahal Visitors, 50 Arrested in 15-Day Crackdown Agra UP
Agra
11 Sep 2026

VIDEO: रिश्तेदार बनकर बुजुर्ग से ठगी, आरोपी गिरफ्तार; डीसीपी सिटी ने बताया कैसे हुई घटना

Man Poses as Relative, Tricks Elderly Man Into Giving Gold Chain for Bhagwat Katha
Agra
11 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed