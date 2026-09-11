{"_id":"6aa4102703298c20870e341e","slug":"video-meerut-ganesh-chaturthi-festivities-in-full-swing-buying-of-ganesh-idols-in-high-gear-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: गणेश चतुर्थी की रौनक, गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी जोरों पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थापर नगर में गणेश चतुर्थी की रौनक देखते ही बन रही है। दुकानों पर विभिन्न मनमोहक स्वरूपों में सजी गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी जोरों पर है। श्रद्धालु अपने प्यारे बप्पा को बड़े प्रेम से चुनकर घर ले जा रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज और भक्ति उत्साह का अद्भुत संगम पूरे बाजार में छाया है।

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