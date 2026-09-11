{"_id":"6aa40f1f8d0ada1b070ef0ae","slug":"video-meerut-chhathi-festival-of-lord-shri-krishna-celebrated-at-vishwanath-mahadev-temple-prasad-distributed-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: विश्वनाथ महादेव मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के छठी उत्सव, प्रसाद का विरतण किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलवे रोड चौराहा स्थित विश्वनाथ महादेव मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के छठी उत्सव का आयोजन किया गया। भक्तों ने भजन-कीर्तन और मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन किया, बाल गोपाल को झूला झुलाकर खुशियां मनाई गईं। कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं को कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित किया गया। जय कन्हैया लाल की... गूंज से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा।

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